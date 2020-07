Raccolta differenziata, attivato il servizio econavetta a Marina di Montalto

Montalto di Castro - Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale informa che sono stati aggiunti nelle scorse settimane ulteriori servizi per la raccolta della differenziata a Montalto Marina.

Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, è presente al lido una econavetta che effettua una sosta di 30 minuti sul lungomare Harmine per la raccolta dei rifiuti provenienti da coloro che usufruiscono delle spiagge libere del litorale.

Questi gli orari: dalle 17 alle 17,30 l’econavetta è presente antistante lo stabilimento balneare Il Tirreno. Dalle 17,30 alle 18 tra gli stabilimenti balneari Maremma e Stella Polare. Dalle 18 alle 18,30 nell’accesso della spiaggia libera adiacente lo stabilimento balneare dell’aeronautica militare. Dalle 18,30 alle 19 a piazza del Palombaro.

Nella prossima settimana verrà inoltre avviato il servizio di informazione sulla raccolta della differenziata nei pressi dei Pit (punto informazione turistica) di Montalto Marina e Pescia Romana. Personale qualificato della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti sarà presente per dare tutte le informazioni e chiarimenti al riguardo.

Per le utenze domestiche a Montalto Marina l’amministrazione comunale ricorda che è presente una bivasca in via delle Vele (incrocio Strada Litoranea) tutte le domeniche dalle 17 alle 22 per il conferimento dell’organico e dell’indifferenziato; per la raccolta di sfalci d’erba e ramaglie, ogni martedì dalle 9 alle 12 al p0iazzale del Palombaro e il venerdì dalle 9 alle 12 in via di Scirocco (servizio fino al 31 agosto) è presente uno scarrabile per conferire tali rifiuti.

Resta invece invariato al lido il servizio di porta a porta per la raccolta dell’umido nei giorni di martedì, giovedì e sabato e dell’indifferenziato ogni lunedì della settimana. Sono inoltre disponibili per i proprietari delle case, fino ad esaurimento scorte, presso l’isola ecologica in località Incotti, i mastelli carrellati per la raccolta del verde. Si potrà fare richiesta dei contenitori telefonando al numero verde 800974723 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 – chiamata da cellulare 0766060108.

Per conferire invece vetro, carta e plastica sono sempre disponibili i contenitori stradali.

Per quanto riguarda il servizio di ritiro ingombranti fuori la propria abitazione, l’utenza può telefonare per prendere appuntamento al numero verde 800974723 (da cellulare 0766060108). Ci preme sottolineare che i ritardi o gli appuntamenti presi molto avanti rispetto alla telefonata, non dipendono dalla società o dal comune, ma dalla capienza delle discariche. Durante il periodo di lockdown il numero di ingombranti conferito è stato enorme e lo smaltimento ancora in corso.

L’amministrazione comunale ricorda altresì che è stata ampliata la videosorveglianza anche nelle aree rurali di Montalto di Castro e Pescia Romana. E’ infatti in fase di conclusione l’installazione di ulteriori telecamere contro gli abbandoni di rifiuti sul territorio.

Su come effettuare la raccolta differenziata è possibile reperire maggiori informazioni nell’app Junker.

23 luglio, 2020