Ha raccolto 32 milioni di sterline per la lotta al Coronavirus, nominato cavaliere il veterano Tom Moore

Londra – Aveva già combattuto nella seconda guerra mondiale per sconfiggere il nazismo, ma ha scelto di scendere nuovamente in campo contro il Covid-19.

Il veterano ed eroe di guerra Tom Moore, 100 anni, è stato oggi nominato dalla regina Elisabetta cavaliere dell’ex impero britannico. La cerimonia si è svolta in privato nel castello di Windsor. Per conferirgli l’onorificenza, la regina ha usato la spada appartenuta al padre Giorgio VI.

Tom Moore è diventato eroe nazionale nei mesi scorsi, in piena pandemia Coronavirus, per aver raccolto più di 32 milioni di sterline a favore del National health service, la sanità pubblica britannica.

Ad aprile sir Moore aveva infatti lanciato una sfida online: avrebbe compiuto con il suo deambulatore cento giri del giardino intorno alla sua abitazione nel Bedfordshire in cambio di donazioni per il Nhs. Si aspettava qualche migliaio di sterline, invece i risultati sono andati ben oltre le sue aspettative. In molti hanno applaudito pubblicamente alla sua impresa, tra cui il primo ministro Boris Johnson, il principe William e il calciatore gallese Aaron Ramsey.

Sir Tom Moore ha compiuto 100 anni lo scorso 30 aprile. Per omaggiare l’eroe di guerra e il suo impegno nella lotta contro il Covid-19, due aerei da guerra Spitfire dell’aviazione britannica hanno sorvolatola l’abitazione del cavaliere in occasione del suo centenario.

17 luglio, 2020