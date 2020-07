“Raffaele era un punto di riferimento per la sua famiglia e i suoi amici”

Viterbo - Schianto con la moto - Don Pino Curre ai funerali di Trua, il 21enne morto dopo un incidente sulla Sammartinese - In centinai gli hanno detto addio nel campo da calcio della Grotticella

Condividi la notizia:











Viterbo – L’addio a Raffaele Trua. Oggi pomeriggio centinaia di persone, al campo da calcio della chiesa di Santa Maria della Grotticella a Viterbo, hanno dato il loro ultimo saluto al giovane di 21 anni vittima di un tragico incidente sulla Sammarinese, avvenuto il 23 giugno alle 20.

“Quando muore un giovane – ha detto don Pino, parroco della Grotticella – muore il futuro. È doloroso, è difficile, ci fa piangere”.

Raffaele, subito dopo l’incidente, è stato portato all’ospedale Gemelli di Roma dove per tre giorni ha lottato tra la vita e la morte. Ma le ferite riportate gli sono state fatali.

I funerali si sono svolti nel campo da calciotto della parrocchia della chiesa di Santa Maria della Grotticella. Per rispettare la normativa anti-Covid. “Il campo – ha ricordato don Pino – dove Raffaele ha corso e giocato”. Dove Raffaele è cresciuto, partecipando alle attività della parrocchia. “Raffaele era un punto di riferimento per la sua famiglia e per i suoi amici – ha proseguito don Pino -. Era un ragazzo serio, generoso, bravo, e cui tutti volevano bene”.

Il 23 giugno Raffaele Trua, pare, abbia sbandato con la sua moto perdendone il controllo e finendo contro un albero vicino al cimitero di San Martino al Cimino.

“Il silenzio – ha poi sottolineato don Pino – sarebbe forse la predica più bella perché le parole umane non danno consolazione”.

La famiglia di Raffaele ha inoltre espresso la volontà di istituire una borsa di studio dedicata al figlio alla facoltà di agraria dell’università degli studi della Tuscia.

Nel frattempo la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale, accusa avanzata come atto dovuto, per permettere agli agenti della stradale di fare luce sull’accaduto.

“Raffaele – ha concluso infine don Pino – ci ricorda che la vita è un dono. Dobbiamo stare attenti, non sentiamoci mai arrivati. Questo è il messaggio che ci lascia Raffaele e che dobbiamo portare nel cuore”.

Articoli: Una borsa di studio in memoria di Raffaele Trua – Morte Raffaele Trua, si indaga per omicidio stradale – Rotary Club Viterbo: “Partecipiamo al dolore per la scomparsa di Raffaele Trua” – “Ti immagino mentre cerchi un punto per salire, nella tua ultima arrampicata verso il cielo…” – La città sotto shock per la morte di Raffaele Trua – Raffaele Trua è morto – Raffaele Trua lotta tra la vita e la morte – Va a sbattere contro un albero con la moto, gravissimo ex giocatore di pallanuoto

Condividi la notizia:











1 luglio, 2020