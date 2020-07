Ragazza di 17 anni muore durante bagno al mare

Riccione - Inizialmente dispersa, è stata poi trovata senza vita in acqua

Riccione – Doveva essere un bagno al mare all’alba, per concludere una notte d’estate. Si è trasformato in tragedia.

Una diciassettenne è morta annegata a Riccione, vicino al porto. Era di origini brasiliane ma residente a Torino; avrebbe compiuto diciott’anni tra un mese. Stava trascorrendo qualche giorno di vacanza nella riviera romagnola con gli amici.

Ieri sera la comitiva era uscita. Prima di rientrare, alle 6,30 del mattino, il gruppetto ha deciso di fermarsi sulla spiaggia e fare un bagno. Della ragazza, però, si sono perse le tracce: è stata ritrovata morta in acqua, dopo l’allarme dato dagli amici, che non la vedevano più, e i soccorsi di capitaneria di porto, 118 e carabinieri.

Una sua amica diciottenne è stata portata in ospedale a Riccione con un codice di media gravità. Anche una terza persona, un ragazzo della comitiva, si è ritrovato in difficoltà in acqua. Le loro condizioni non sono comunque preoccupanti.

Sul corpo della diciassettenne il pm di turno ha disposto l’autopsia.

4 luglio, 2020