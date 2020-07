Ragazzo preso a bottigliate, mare vietato alla 19enne arrestata nel weekend

Il giornale di mezzanotte - Montalto di Castro - Rimessa in libertà dopo la convalida del fermo per lesioni aggravate - Ma le hanno imposto il divieto di dimora

Montalto di Castro – (sil.co.) – E’ stata subito rimessa in libertà dopo la convalida dell’arresto, ma dovrà dire addio alla movida estiva a Marina di Montalto.

Si tratta di M.L. la 19enne viterbese arrestata per lesioni aggravate la notte tra sabato e domenica dai carabinieri della località marittima in seguito ai disordini sfociati nel ferimento alla testa e al volto di un ragazzo. La vittima sarebbe stata colpita a bottigliate dalla donna al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, riportando una ferita medicata al pronto soccorso con quattro punti di sutura e una prognosi di 14 giorni.

Il gip del tribunale di Civitavecchia, che ha convalidato l’arresto dopo tre ore di camera di consiglio, ha rimesso in libertà la ragazza, applicando nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel territorio del comune di Montalto di Castro. Si terrà invece a novembre il processo per direttissima.

Nel frattempo niente tintarella estiva sulle spiagge di Montalto Marina.

La 19enne, difesa dagli avvocati Remigio Sicilia e Giovanni Bartoletti, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

“È una ragazza giovanissima e totalmente incensurata, molto provata per l’accaduto. Al mare era arrivata sabato in treno da Viterbo con altri coetanei, per fare serata e rientrare in città la mattina successiva. È comprensibilmente sotto choc per quanto le è capitato. Secondo le informazioni in nostro possesso, le cose non sono andate come sembrava in un primo momento”, dicono i legali, che hanno chiesto i termini a difesa.

“La ragazza – si legge nella nota diffusa ieri dei carabinieri – al culmine del diverbio, avvenuto in via Tevere (la parallela del lungomare), non ha esitato a colpire la vittima con due bottiglie, sferrandogli entrambi i colpi alla testa per poi dopo tentare di dileguarsi tra la folla. Ma i militari, prontamente intervenuti dopo esser stati allertati dai passanti che avevano subito chiamato il 112, l’hanno individuata e accompagnata prima in caserma per gli accertamenti per poi arrestarla per il reato di lesioni aggravate”.

“Il risolutivo intervento dei militari di Montalto di Castro – prosegue la nota – ha stroncato sul nascere una probabile rissa tra ragazzi con più gravi conseguenze. Nel corso delle operazioni, è stato deferito alla competente autorità (tribunale per i minori di Roma, ndr) anche il fidanzato della ragazza, un minorenne romano per concorso nel reato”.

21 luglio, 2020