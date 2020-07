Rams Baseball… C siamo!

Sport - Domenica 12 luglio il team ha aperto la stagione del campionato affrontando il Nettuno Lions

Domenica 12 Luglio i Rams Baseball Viterbo hanno aperto la stagione del campionato di serie C affrontando il Nettuno Lions.

Anche se con molte limitazioni, il Baseball per la sua natura di gioco è tra i pochissimi sport che sono potuti ripartire, grazie anche al buon lavoro della federazione che ha presentato al Coni ai ministeri competenti, un protocollo di contenimento rigido ma efficace.

La società per continuità di gioco e tradizione ha scommesso di ripresentarsi in serie C trasferendo tutta la squadra Under18 del 2019 in questa categoria, chiedendo così a tecnici e ragazzi uno sforzo non indifferente, ma consapevole che è un investimento che porterà risultati come già è stato per gli attuali giocatori Rams che oggi giocano in prestito in diverse società nelle massime categorie.

Le difficoltà che i tecnici dovranno affrontare non sono poche, anche per una preparazione pre-campionato partita in ritardo e condizionata dai protocolli sanitari.

A supportarli e fare da traino per i giovani c’è il ritorno degli ex giocatori campioni d’Italia che si sono messi di nuovo ‘’in gioco’’ per aiutare tutti in questa ricrescita, società compresa.

Doveroso minuto di silenzio nel ricordo delle vittime della pandemia e si inizia.

Esordio incerto al cospetto del Manager Vaselli e dei Coach Marianello e Vignaroli, con qualche assenza che si è sentita, e concluso con il punteggio di 17 a 2 per i Lions.

Ai primi due innings, che hanno di fatto determinato il risultato finale, la squadra ha reagito limitando i danni, grazie anche alla prestazione ed ai consigli dei due ‘’nuovi veterani’’ Massimiliano Andretta e Riccardo Muzzi.

Fra gli altri da notare la buona prestazione di Michelangelo Bertollini sul monte di lancio e di Simone Princi a ricevere.

Ora per il manager Vaselli e lo staff ci saranno due giorni di intenso allenamento in vista della prossima trasferta ad Acilia dove i nostri giovani ragazzi troveranno una squadra rodata e composta da molti giocatori stranieri.

La categoria Under15 dovrà aspettare la Coppa Lazio che si disputerà a settembre.

