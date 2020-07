I Rams si riscattano col Latina

Sport - Baseball - I viterbesi conquistano il successo in casa per 27 a 15

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Prima partita in casa e prima vittoria per i Rams.

La sconfitta di domenica scorsa contro il Cali Roma deve aver fatto bene i ragazzi del manager Vaselli, che ieri si sono imposti contro il Latina per 27 a 15 vincendo la partita per manifesta al settimo inning.

Il lavoro svolto negli allenamenti, ad opera di tutti i tecnici e con il supporto di alcuni ex giocatori, ha portato i primi risultati in campo.

Di nuovo ottima la prestazione del lanciatore partente Michelangelo Bertollini, che viene poi sostituito a metà del quinto inning dal rilievo Riccardo Senzaquattrini. Il closer Emanuele Scomparin risolve con due strike-out il sesto inning e con il supporto della difesa chiude definitivamente le porte del risultato al Latina l’inning successivo.

La squadra ha mantenuto la concentrazione necessaria per tutta la partita e, a parte alcuni errori, non ha mai sofferto l’attacco degli avversari, rimanendo saldamente in vantaggio per tutto il tempo.

In attacco si sono fatti notare con delle ottime battute valide Gioacchini, Milioni, Senzaquattrini, Di Monte, Muzzi, Scomparin, Marianello e Ginebri in ottima forma con 4 turni positivi.

Domenica prossima la difficile partita di ritorno con il Cali che due settimane fa ha già messo a dura prova la squadra sul campo di Acilia.

Rams baseball Viterbo

Condividi la notizia:











27 luglio, 2020