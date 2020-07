Rapine e furti a Trastevere, presa baby gang

Roma - Tre giovanissimi sono finiti in comunità - Incastrati dalla videosorveglianza

Roma – Avrebbero messo a segno rapine e furti a Trastevere, nel cuore di Roma, presa baby gang.

A finire in comunità, per decisione del gip del tribunale per i minori di Roma su richiesta della procura, tre giovanissimi, tra cui una ragazza.

A quanto ricostruito dagli investigatori i minorenni romani, residenti in città e nell’hinterland, nel mese di giugno si sarebbero resi responsabili di due rapine, una tentata rapina e un furto nei confronti di altri ragazzi, tra cui alcuni minorenni.

I carabinieri, attraverso testimonianze, immagini di videosorveglianza e tabulati telefonici, hanno accertato quattro episodi riconducibili ai tre ragazzi in cui sono stati rubati cellulari, borse con dentro documenti e denaro contante per un ammontare di circa duemila euro.

I tre studenti, due dei quali con precedenti specifici, sono stati collocati in comunità. Dovranno rispondere di furto con strappo, tentata rapina aggravata e rapina aggravata in concorso.

23 luglio, 2020