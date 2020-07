Il Regno Unito blocca Huawei, stop al 5G dal 31 dicembre

Esteri - Dietrofront del primo ministro Johnson - Londra rescinde l'appalto con il colosso cinese

Condividi la notizia:











Londra – Ora è ufficiale. Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei escluso dalle forniture per la nuova rete 5G nel Regno Unito dal 31 dicembre prossimo.

La decisione, formalizzata dal consiglio di sicurezza nazionale sotto la presidenza di Boris Johnson, rovescia così il via libera dato al colosso cinese nei mesi scorsi e riallinea il premier ai voleri Usa, a costo di dover affrontare le minacce di ritorsioni commerciali da parte di Pechino.

Per quanto riguarda le motivazioni del clamoroso dietrofront, il Regno Unito insiste sul fatto che la decisione di rescindere l’appalto con Huawei è una diretta conseguenza delle sanzioni Usa contro la Cina, che, secondo il governo britannico, renderebbero le infrastrutture del 5G dell’azienda hi-tech cinese molto più a rischio: ciò perché quest’ultima, non potendo ottenere materiali e tecnologia per i “chip” da fornitori ufficiali o sicuri, potrebbe rivolgersi ad altre fonti considerate pericolose da Londra.

A condannare immediatamente la decisione del governo britannico, il portavoce di Huawei Uk: “Il ripensamento britannico contro la partecipazione di Huawei ai progetti per le reti 5G “è una decisione deludente ed è una cattiva notizia per chiunque abbia un telefono cellulare nel Regno Unito”.

Condividi la notizia:











14 luglio, 2020