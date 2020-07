Regno Unito pronto allo stop al 5g Huawei

Londra - Secondo la stampa locale la scelta sarebbe imminente

Londra – Stop nel Regno Unito a Huawei per la rete 5g. Secondo il Sunday Teleghaph, il governo sarebbe pronto a bloccare tutto. Già dalla prossima settimana.

Ufficialmente perché le sanzioni degli Usa contro la Cina non consentirebbero all’impresa la sicurezza informatica necessaria. Ma c’è chi sostiene che sia una risposta a Pechino per la situazione a Honk Komg, ex colonia britannica.

Huawei è impegnata per una fetta pari al 35% nello sviluppo della rete 5g.

5 luglio, 2020