“Remo Petretti è un tesoro prezioso con cui costruire il nostro futuro”

Viterbo – Anni ’80, estate. Un aereo bimotore sorvola il lido di Tarquinia. In coda uno striscione. Sopra c’è scritto. “Remo Petretti, il mobilificio con più garanzie”. Poi dall’aereo venivano lanciate delle piccole boe di plastica giallo e blu, i colori di Viterbo. E i genitori, dalla spiaggia, partiva a razzo verso il mare per recuperarle e portarle ai figli che restavano sul bagnasciuga a fomentare i padri.

La pubblicità, geniale, di quegli anni. Ad anticipare i tempi. Il ricordo di un imprenditore come Remo Petretti scomparso in questi giorni, il cui funerale è stato celebrato ieri da don Massimiliano Balsi alla basilica della Quercia a Viterbo.

“Remo – ha detto don Massimiliano – è un tesoro prezioso con cui costruire il nostro futuro. Un imprenditore che ci ha detto come essere migliori, con serietà, dignità e verità”.

Remo Petretti è stato un storico imprenditore, un personaggio che ha legato il suo nome alla città dei papi facendosi conoscere ben oltre i confini della Tuscia. Portando in provincia uno stile e un respiro più ampio rispetto al passato.

Petretti aveva 85 anni e aveva aperto il suo mobilificio nel 1964. Un lavoro condiviso con i fratelli Romano e Renzo, portato poi avanti in modo autonomo assieme alla figlia Milena.

“Una persona – ha proseguito Balsi durante l’omelia – che ha speso la sua vita per il bene della famiglia e degli altri. Padre, marito, nonno. Un impegno che è stato prima di tutti nei confronti della propria famiglia, dove noi realizziamo la nostra vocazione di prenderci cura delle persone che Dio ci ha affidato. Perché è nello spazio delle nostre case che ognuno di noi è veramente se stesso”.

In chiesa, amici, parenti, chi lo ha conosciuto. Con loro anche il sindaco Giovanni Arena.

“Remo è stato un imprenditore serio – ha sottolineato don Massimiliano -. E di questo, oggi c’è più che mai bisogno. Oggi il mondo ci chiede questo, perché forse abbiamo perso quell’orizzonte dove il lavoro non è soltanto uno spazio solo per noi, ma qualcosa capace di portare vita a chi ci sta attorno. Con stile e serietà. Remo ha costruito tutto questo per la sua famiglia, per la nostra città e la nostra società”.

La basilica della Quercia, così come tutte le altre chiese del paese, risente ancora della normativa anticovid con distanziamenti, mascherine, disinfettanti e posti a sedere prestabiliti. Il sacerdote stesso ricorda le regole all’inizio e alla fine della messa. Fuori un paese che inizia a subire pesantemente le conseguenze economiche dell’emergenza Coronavirus.

“La vita di Remo Petretti – ha concluso infine don Massimiliano Balsi – deve essere un invito a non rassegnarci e mettere in campo la voglia di riprendersi e costruire insieme qualcosa per il bene di tutti. L’esempio di Remo ci dice che possiamo fare della nostra vita qualcosa di più. Remo Petretti ci ha detto come essere migliori, con serietà, dignità e verità”.

Daniele Camilli

3 luglio, 2020