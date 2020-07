Restituita alla Francia la porta di Banksy, ricordo delle vittime del Bataclan

Roma - L'opera era stata rubata dal locale parigino a gennaio 2019, è stata ritrovata in un sottotetto nel teramano

Roma – Tornerà a casa, nella sua Parigi, “La ragazza in lutto”, l’opera di Banksy dedicata alle 90 vittime dell’attentato terroristico che colpì il Bataclan di Parigi il 13 novembre 2015, che era stata trafugata dal locale parigino un anno e mezzo fa da un gruppo di criminali.

Recuperata lo scorso 10 giugno dai carabinieri nel sottotetto di un agriturismo nel teramano in un pessimo stato di conservazione, accatastata tra cose in disuso, era stata scardinata dai malviventi dall’uscita di emergenza del locale parigino nel gennaio del 2019.

Oggi a Palazzo Farnese, sede romana dell’ambasciata francese, la cerimonia di restituzione. “La scoperta dell’opera illustra bene la qualità della cooperazione italo-francese. Questo risultato è segno dell’impegno comune delle nostre magistrature e polizie giudiziarie” ha sottolineato l’ambasciatore Masset, scoprendo l’opera nel salone d’Ercole.

“Oggi viene restituita le porta grazie a persone che seguono le regole, polizia e magistrati – ha ribadito il generale dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale, Roberto Riccardi – E’ un gesto doveroso, le opere d’arte devono stare al loro posto soprattutto se sono omaggi“.

“La ragazza in lutto” volerà in Francia per essere sottoposta ad accertamenti ed essere ripristinata.

14 luglio, 2020