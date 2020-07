Riapre ai turisti la Statua della libertà

New York - Restano però ancora chiusi ristoranti, locali e musei

New York – Dopo mesi di chiusura per l’emergenza Coronavirus, riapre la Statua della libertà.

L’accesso al celebre simbolo degli Usa sarà consentito tramite un traghetto. I turisti potranno visitarla dall’esterno ma non sarà consentito l’accesso ai locali interni.

Sono aspre però le critiche per la riapertura di un monumento considerato non essenziale per la ripartenza economica, mentre in molte zone degli Statu uniti restano ancora chiuse attività come i musei, i ristoranti e i locali al chiuso.

21 luglio, 2020