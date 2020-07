Riaprono le ludoteche estive di Montalto di Castro e Pescia Romana

Cronaca - Da oggi, lunedì 6 luglio, fino al 28 agosto

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale informa che da oggi 6 luglio fino al 28 agosto le ludoteche comunali estive di Montalto di Castro e Pescia Romana riaprono agli utenti.

Questa mattina Ornella Stefanelli, consigliera alla Pubblica istruzione, Edilizia scolastica e Ludoteche, ha fatto visita ai bambini e al personale della cooperativa sociale “Il Giocomatto”, esprimendo le proprie congratulazioni dell’impegno preso a favore delle famiglie di Montalto e Pescia Romana.

Il servizio, gratuito, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. A Montalto di Castro il primo turno (dal 6 al 17 luglio) riguarda i bambini di un’età compresa tra i 3 e i 5 anni, nel secondo turno (dal 20 al 31 luglio) i bambini dai 6 agli 11 anni. A Pescia Romana il primo turno (dal 3 al 14 agosto) il gruppo dei bambini dai 3 ai 5 anni, il secondo turno dal 17 al 28 agosto i bambini dai 6 agli 11 anni. Sono altresì inseriti i bambini disabili con un operatore qualificato.

Il servizio, a tutela dei bambini, dei ragazzi, degli operatori e dei genitori, rispetta tutte le misure di sicurezza, di igiene e prevenzione di diffusione del Coronavirus così come prescritte dalle attuali normative statali e regionali, nonché dalle recenti linee guida per la riapertura delle attività socio educative e ricreative, emanate dal dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri, dalla conferenza delle regioni e dalle Asl territorialmente competenti.

Condividi la notizia:











6 luglio, 2020