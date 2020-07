“Riccardino”, l’ultimo romanzo di Camilleri sulla saga di Montalbano

Cultura - A un anno dalla morte dell'autore, Sellerio pubblica le indagini inedite del commissario

Condividi la notizia:











Palermo – L’ultima indagine del commissario Montalbano. “Riccardino”, l’ultimo libro della saga del commissario Montalbano è stato pubblicato da Sellerio a un anno dalla morte dell’autore, Andrea Camilleri.

L’dea del romanzo risale al 2004, e il libro nel 2005 era stato messo al sicuro dalla casa editrice. Ripreso in mano a 91 anni, Camilleri nel 2016 lo ha aggiornato e adeguato a un suo nuovo modo di scrivere.

Il libro contiene una nota di Salvatore Silvano Nigro in cui viene ben evidenziato il passaggio tra le due versioni del romanzo e l’evoluzione della lingua.

“Riccardino – aveva spiegato Camilleri – era per me un titolo provvisorio e mi ero ripromesso di cambiarlo quando sarebbe arrivata l’ora della pubblicazione, giunto però a questo punto preferisco che rimanga come titolo definitivo perché intanto mi ci sono affezionato”.

Condividi la notizia:











18 luglio, 2020