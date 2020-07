Riempiono le piscine con l’acqua potabile del rubinetto e della fontanella pubblica

Sutri - Multe della polizia locale al termine di una serie di controlli

Condividi la notizia:











Sutri – Riempiono le piscine con l’acqua potabile, multati dalla polizia locale. Una famiglia usava quella della fontanella pubblica, un altro cittadino quella del rubinetto.

Controlli dell’amministrazione comunale contro lo spreco idrico. La polizia locale di Sutri, coordinata dal comandante Alessandro Buttarelli, ha intensificato i controlli per prevenire e reprimere comportamenti in difformità delle prescrizioni introdotte per la tutela del patrimonio idrico comunale.

Oggi sono state elevate tre sanzioni amministrative pecuniarie per il non rispetto delle norme contenute dei provvedimenti.

“Un intero nucleo familiare – spiega la polizia locale in una nota -, grazie alle segnalazioni dei cittadini, è stato colto mentre procedeva all’utilizzo dell’acqua della fontanella pubblica per riempire una piscina gonfiabile posta all’interno del giardino di casa. Un privato, invece, è stato pizzicato a riempire la piscina di casa con l’acqua del rubinetto: anch’esso è stato debitamente sanzionato per il comportamento che ha assunto in violazione delle norme in vigore”.

Il comune di Sutri ricorda che è vietato l’uso dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale per scopi diversi di quelli volti a garantire il soddisfacimento di interessi primari della persona.

Nei prossimi giorni la polizia locale, anche in orari serali, eseguirà dei controlli mirati alla prevenzione e repressione di eventuali comportamenti illeciti e finalizzati, ad ogni modo, alla verifica di presunti allacci abusivi e furti d’acqua con denuncia all’autorità giudiziaria nel caso di riscontrate ipotesi di violazione del codice penale.

Condividi la notizia:











17 luglio, 2020