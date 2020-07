Viterbo - Comune - Il sindaco Arena anticipa l'avvio dell'appalto ponte e gli interventi per le erbe infestanti

Viterbo – (g.f.) – “Rifiuti, giovedì la firma del contratto”. L’attesa è stata lunga, i problemi non pochi, ma pare che il tanto travagliato nuovo appalto ponte della nettezza urbana sia arrivato in dirittura d’arrivo.

Questo giovedì la firma. Lo anticipa il sindaco Giovanni Arena.

“Il 23 luglio – spiega il primo cittadino – sarà firmato il contratto dal segretario generale”. Predisposto in attesa del capitolato vero e proprio, pluriennale, ha avuto un percorso accidentato, che ora pare arrivato a conclusione.

Qualcosa è destinata a cambiare. “Inizia la nuova gestione – anticipa Arena – con elementi migliorativi rispetto al passato. Intanto il posizionamento di circa 500 cestini e il raddoppio

di vari servizi Viterbo Ambiente”.

A Viterbo, interventi sono in attesa ormai da diverso tempo e molti esulano dal nuovo contratto con Viterbo Ambiente.

“Tra una settimana partono le asfaltature in città ai Cappuccini e nelle frazioni, così come il taglio delle erbe infestanti. Da questo mercoledì la ditta inizia a lavorare”.

Più avanti nel tempo, invece: “Stiamo accelerando l’approvazione del nuovo ecocentro al Poggino, opera molto attesa e il collegamento pedonale tra ponte dell’Elce e porta Romana spero che possa partire ai primi di settembre. L’impegno di spesa è stato firmato.

Potevamo farlo prima, non è stato possibile e adesso dobbiamo accelerare”. Per un appalto il cui contratto arriva alla firma, ce n’è un altro, ben più sostanzioso, quello definitivo, da far partire.

22 luglio, 2020