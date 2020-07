“Rigenerazione urbana lumaca, un anno e mezzo per inviare la delibera in regione”

Il giornale di mezzanotte - Comune - Chiara Frontini (Viterbo 2020) basita per la lentezza con cui l'amministrazione comunale sta portando avanti il provvedimento

Viterbo – (g.f.) – Rigenerazione urbana lumaca: 15 mesi per inviare la delibera in regione.

Uno strumento che consente il recupero di zone urbane, riqualificandole. Adesso potrebbe rappresentare uno stimolo all’economia locale.

Eppure, a quanto ha appreso Chiara Frontini (Viterbo 2020) in consiglio comunale, l’idea non deve avere entusiasmato molto dalla parti di palazzo dei Priori.

“Sono rimasta senza parole – spiega Frontini – eppure notoriamente per togliermele ce ne vuole.

È una norma importantissima, che può rimettere in moto l’economia del settore edile, fondamentale per il nostro territorio, ristrutturando senza consumo di suolo, sulla quale come gruppo spingiamo da tempo e della quale si discute da mesi”.

Invece: “Abbiamo appreso che la delibera farsa di marzo 2019 in cui sostanzialmente non si decideva niente – spiega Frontini – è stata mandata 15 giorni fa, quasi un anno e mezzo dopo, in regione per un parere”. Che non arriverà domani.

“Il parere richiederà altri 90 giorni, così arriviamo a ottobre, senza contare che erano state sollevate perplessità, dal momento che la legge regionale richiede che gli ambiti della rigenerazione siano definiti, mentre la delibera delegava interamente i privati per la proposta su dove ubicare gli interventi”.

Quasi un anno e mezzo fa era già tardi: “La legge è del 2017. Ora siamo fuori tempo massimo e non è solo un tempo amministrativo, ma anche della nostra economia locale che ci suona la sveglia”.

Soprattutto adesso. “In questo periodo di grave crisi economica per via del Covid, dare subito attuazione all’articolo 4 della legge, che prevede le demolizioni con ricostruzione, deve essere una priorità assoluta, anche perché non ha costi per l’amministrazione.

Mi sfugge davvero per quale motivo si osteggi l’applicazione di una norma attesa da molte realtà imprenditoriali locali, che sono disposte a investire in un momento in cui a chi lo fa vanno stesi i tappeti rossi.

Anche perché è uno dei rarissimi casi in cui interesse privato e pubblico coincidono perfettamente”.

8 luglio, 2020