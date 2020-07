Rinviato al 17 agosto il lancio nello spazio di Vega

Tecnologia - Saranno portati in orbita 53 mini satelliti

Condividi la notizia:











Kourou (Guyana francese) – La nuova data per il lancio nello spazio di Vega dalla stazione spaziale di Kourou è stata fissata per il 17 agosto.

Sono stati cinque finora i rinvii del lancio per condizioni meteorologiche avverse. Secondo le previsioni, per metà agosto i venti in alta quota che hanno ostacolato il lancio dovrebbero essere più deboli.

Il lanciatore Vega è stato costruito dalla Avio in Italia e consentirà di portare nello spazio 53 mini satelliti. La possibilità di portare in quota molti satelliti con un solo lancio e con costi decisamente ridotti è la novità più attesa. Questa nuova metodologia potrebbe aprire la strada anche al mercato di imprese e università, con costi più accessibili.

Alla missione partecipa anche l’Asi (agenzia spaziale italiana), le università Federico II di Napoli, Bologna, Roma Tor Vergata e Roma Tre.

Condividi la notizia:











1 luglio, 2020