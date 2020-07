Riparte la programmazione del teatro diffuso nella Tuscia

Il giornale di mezzanotte - Spettacolo - L’estate 2020 riaccende i riflettori sul circuito teatrale dell’associazione 20Chiavi Teatro dopo la pausa forzata per l’emergenza sanitaria

di Valeria Conticiani

Oriolo Romano – L’associazione 20Chiavi Teatro presenta il suo nuovo programma di attività per l’estate 2020 nella Tuscia. E annuncia le date degli spettacoli che metterà in scena nei comuni di Oriolo Romano, Magliano Sabina, Canepina, Civita castellana e Castel Sant’Elia.

La programmazione del teatro diffuso godrà delle proposte culturali legate al progetto delle Officine Culturali e si svolgerà tra il 27 luglio e il 30 agosto.

Gli appuntamenti previsti proporranno diverse tipologie di attività culturali, per un pubblico eterogeneo che va dai bambini alle famiglie.

L’ambientazione del Teatro Diffuso prevede luoghi non convenzionali dove le attività verranno svolte all’aperto, in parchi di antiche dimore, in boschi, piazze o talvolta in forma itinerante.

Il 27 luglio alle 11, nella pineta comunale di Magliano. Sabina andrà in scena il Piccolo principe, con la compagnia Matuta teatro. Sempre nella stessa location, il 30 luglio verrà presentato Il bosco dei racconti, uno spettacolo di storie e musica a cura della compagnia Teatro Viola.

Ad agosto si inizierà il 2 alle 21, al Parco di Villa Altieri di Oriolo Romano, con il concerto-spettacolo Sarah D’Arienzo and cherry pie, Rock’n Roll, rocjabilly, swing e jazz.

Nello stesso luogo, il 6, alle ore 21,00 andrà in scena Cuoro, il teatro comico di e con Gioia Salvatori.

A seguire sarà la volta di Canepina, dove il 9 agosto, in piazza Garibaldi, la compagnia 20Chiavi Teatro proporrà alle 20,30 Racconti sbilenchi, introducendo Hop Hop, il Circo teatro delle ore 21,00, a cura di e con Simone Romanò.

Il 13 agosto, di nuovo al Parco Villa Altieri di Oriolo Romano, alle 21 ci sarà lo spettacolo Il divano zen e altri racconti, di e con Claudio Morici.

Il 20 agosto a Canepina, presso Largo 5 giugno 1944, ore 21 la compagnia Settimo Cielo proporrà il teatro per famiglie con lo spettacolo Giannino Stoppani in arte Burrasca.

Il 21 agosto, alle 21, di nuovo a Oriolo Romano, nel parco di Villa Altieri per un appuntamento con il Teatro dei colori che presenterà Carnaval. A fine mese altre tre le date previste. Il 27 alle 21 a Castel Sant’Elia lo spettacolo itinerante Alberi Maestri a cura della compagnia Pleiadi. Il 29 a Villa Altieri di Oriolo Romani, ore 21, il Teatro-Circo Rubbish rabbitt, di Tony Clifton Circus. E per concludere, il 30 agosto alle 18,00 in piazzale Marcantoni a Civita Castellana, Love on the air, il circo teatro di Andrea Farnetani.

24 luglio, 2020