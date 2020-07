Riprendono dopo 17 anni le esecuzioni capitali negli Usa

Terre Haute - Oggi è stato ucciso con un'iniezione letale Daniel Lewis Lee – Già in agenda per le prossime settimane altre 3 condanne a morte

Condividi la notizia:











Terre Haute – Dopo 17 anni in cui non erano avvenute esecuzioni federali, oggi un uomo è stato ucciso con un’iniezione letale. La Corte suprema americana, con una maggioranza di 5 giudici a 4, ha autorizzato l’esecuzione la condanna.

La vittima era Daniel Lewis Lee, un 47enne che ha trascorso nel carcere di Terre Haute quasi 20 anni. Era stato condannato erhé aveva partecipato nel 1996 a Russelville alla strage della famiglia ebraica Mueller. Con il denaro che aveva rubato dalla famiglia massacrata, aveva intenzione di finanziare l’associazione “Arian peoples’ republic”, di cui faceva parte, che voleva la creazione di uno stato di sole persone di persone di pelle bianca.

“Ho fatto molti errori nella vita. Ma non sono un assassino. State uccidendo un innocente” aveva implorato l’uomo. Dopo 24 ore di rinvii, l’iniezione è avvenuta questa mattina all’alba.

L’agenda prevede per domani l’esecuzione di Wesley Ira Purkey, per venerdì quella di Dustin Lee Honken e per agosto quella di Keith Dwayne Nelson.

Condividi la notizia:











14 luglio, 2020