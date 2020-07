Riprendono i voli dall’India verso Usa e Francia

Nuova Delhi - Siglati accordi bilaterali che regolano le condizioni per la ripartenza

Nuova Delhi – Riprenderanno dal 18 luglio i voli commerciali dall’India verso Usa e Francia. Sono stati firmati degli accordi bilaterali tra le nazioni per regolamentare i voli aerei commerciali fino al 1 agosto, con precise limitazioni.

Gli accordi prevedono per Air france un totale di 28 voli in due settimane e per United airlines 17 voli complessivi nel periodo indicato.

Oggi Hardeep Singh Puri, ministro dell’Aviazione civile ha annunciato che per ora sono stati firmati accordi bilaterali con Francia e Usa e che presto si definiranno le condizioni anche per i voli verso il Regno unito e la Germania.

I voli civili da e per l’India sono rimasti interrotti dal 23 marzo, con l’eccezione di isolati voli di rimpatrio.

16 luglio, 2020