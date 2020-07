Risalgono gli attualmente positivi, oggi 141 in più

Ministero della Salute - Per effetto 275 nuovi casi e 128 guariti - Stabile il numero dei morti, 5 come ieri

Roma – Tornano ad aumentare gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia. Lo dicono i dati di oggi, diffusi dal ministero della Salute, secondo cui i nuovi casi sono in crescita rispetto a ieri (275 contro 252) mentre i guariti calano (128 contro i 350). Stabile e fortunatamente basso, invece, il numero dei decessi: 5 come 24 ore fa.

Il totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia si aggiorna a 245mila 864. I dimessi e negativizzati diventano 198mila 320 e i morti arrivano a 35mila 102.

Non cambia di molto rispetto a ieri il numero dei tamponi effettuati: 51mila 671, mentre ieri erano stati 53mila 334.

Risale il dato degli attualmente positivi, che incrementa di 141 unità (dai conteggi ne risulterebbero 142, ma la regione Emilia Romagna ha comunicato il ricalcolo, eliminando un caso da Bologna, giudicato non Covid) e si porta a 12mila 442. A salire sono soprattutto i pazienti in isolamento domiciliare, ma crescono anche i ricoverati con sintomi (+ 18), mentre le terapie intensive perdono altre 5 unità e scendono a 41.

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale dei casi, dopo l’impennata di ieri dell’Emilia-Romagna, la Lombardia torna a essere la regione col maggior numero di nuovi contagi: 79. L’Emilia segue a 49, poi altre sei regioni in doppia cifra: Veneto (31), Campania (21), Lazio (19), Piemonte (16), Sicilia (13) e Toscana (10). Ferme a zero rimangono solo Umbria e Valle d’Aosta.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 25 luglio

