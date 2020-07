“Ristoratori invisibili, scenderemo in piazza Montecitorio per far sentire la nostra voce”

Viterbo - Lo annuncia il presidente del Movimento imprese ospitalità Paolo Bianchini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gli imprenditori e i lavoratori del settore Horeca per il governo non esistono, sono invisibili.

E allora noi lunedì 20 luglio ci faremo vedere e ci faremo sentire a piazza Montecitorio, a partire dalle 10.

Il governo ci ha abbandonato, non ci ha fornito alcuna tutela, nel momento più buio dell’emergenza. Così, migliaia di imprese rischiano di andare dritte verso il fallimento: noi non vogliamo veder morire un’eccellenza del nostro Paese, che crea indotto e porta turisti.

Per questo, vogliamo a piazza Montecitorio il sostegno di tutti coloro che lavorano nel comparto Horeca. Mai come questa volta, l’unione può e deve fare la forza, per far sentire la nostra voce a chi ha deliberatamente scelto di non vederci e di non ascoltarci.

Paolo Bianchini

Presidente del Movimento imprese ospitalità

16 luglio, 2020