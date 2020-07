Il giornale di mezzanotte - Politica - Il coordinatore locale di Forza Italia Andrea Angeli sull'operato dell'ex assessora della giunta Paolini dopo le dimissioni

Montefiascone – “Rita Chiatti è una risorsa per Montefiascone…”. Il coordinatore locale di Forza Italia Andrea Angeli sull’operato dell’ex assessora in quota Fi della giunta Paolini dopo essersi dimessa venerdì scorso.

Dimissioni consegnate dopo lo scontro avvenuto in consiglio comunale del 18 aprile con il capogruppo Sandro Leonardi e dopo che il sindaco Massimo Paolini le ha ritirato le deleghe il 1 giugno.

“Rita in questi anni – spiega Andrea Angeli – è stata un assessore presente e capace. Ha lasciato un bel ricordo sia a Montefiascone che nel comprensorio con le sue battaglie. Purtroppo oltre a tutto ciò ci si è messo un ex collega di Rita, che l’ha presa a male parole, senza che nessuno dicesse nulla. Neanche il capogruppo di maggioranza Sandro Leonardi”.

Ormai la politica montefiasconese è già proiettata alla prossima tornata elettorale della primavera 2021.

“Non so cosa succederà da qui in avanti – aggiunge il coordinatore locale di Forza Italia – ma Rita per Montefiascone può solo essere una risorsa. Spero abbia le giuste motivazioni per mettersi ancora in gioco”.

Andrea Angeli critica anche l’amministrazione.

“Sandro Leonardi – conclude Angeli – riduce tutto a posti e poltrone. Montefiascone non è solo cda o posti in giunta. Montefiascone dovrebbe essere un paese curato, pulito, ordinato, organizzato e turisticamente rilevante. Cosa che non è”.

9 luglio, 2020