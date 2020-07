Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - I volontari della protezione civile “armati” di rastrelli e decespugliatori ieri mattina al lavoro - FOTO

Montefiascone – Rocca dei Papi, in azione l’Asvom Odv per ripulire i giardini.

Ieri mattina una squadra dell’Asvom Odv, la protezione civile di Montefiascone, ha effettuato i lavori di ripulitura dei giardini della Rocca dei Papi.

Infatti il sito aveva bisogno di manutenzione e per questo sono entrati in azione i volontari.

I volontari “armati” di rastrelli e decespugliatori hanno ripulito dalla vegetazione la scarpata verso Santa Margherita e poi le aiuole e le stradine dalle foglie.

Un lavoro impegnativo che ha ridato decoro all’area. Sul posto era presente l’assessore Paolo Manzi.

Un lavoro non consueto per la protezione civile ma necessario per riqualificare una zona, quella dei giardini della Rocca dei Papi, tra le più belle al mondo.

29 luglio, 2020