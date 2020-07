Romano fa sognare la Viterbese: “L’anno prossimo voglio il salto di qualità”

Sport - Calcio - Serie C - Il presidente gialloblù annuncia "4-5 acquisti importanti" e promette: "Tante squadre ridurranno il budget, noi lo aumenteremo"

Viterbo – “L’anno prossimo tante società dovranno ridurre i budget per via della crisi provocata dal Covid. La Viterbese invece farà il contrario: noi vogliamo il salto di qualità”. Il presidente Marco Arturo Romano suona la sveglia alla Viterbo pallonara, ancora un po’ intorpidita dal lockdown e dalla fine prematura dei campionati, e annuncia grandi progetti per la stagione che verrà.

Dopo il ciclone Coronavirus, che serie C s’immagina per l’anno prossimo?

“Temo che tanti presidenti avranno difficoltà, soprattutto quelli che hanno subito gravi danni nella loro attività primaria a causa del lockdown. In più ci saranno i mancati incassi degli stadi e una riduzione netta delle sponsorizzazioni. Sarà un anno in cui bisognerà stringere i denti, sono sicuro che i budget di molte società si abbasseranno. Ma la Viterbese andrà in controtendenza”.

Conferma quindi le intenzioni di fare un campionato di vertice?

“Noi aumenteremo il budget rispetto all’anno scorso, saremo forse una delle poche società a farlo, e di conseguenza mi aspetto di migliorare i risultati”.

Come sarà la Viterbese che si sta costruendo?

“Una Viterbese più forte, soprattutto in quelle caselle che sono un po’ mancate l’anno scorso, cioè gli over, i calciatori più esperti. Quest’anno li sostituiremo e speriamo che i nuovi arrivi ci possano dare quel contributo per far fare il salto di qualità a tutta la squadra. Siamo reduci da un’ottima stagione, sia chiaro, ma non ci siamo qualificati ai playoff e dobbiamo migliorare”.

Rimane comunque la filosofia della squadra a trazione giovanile?

“Sì, il nostro obiettivo è fare una squadra giovane con 4-5 innesti di qualità”.

Della scorsa stagione, quindi, cosa salva e cosa non le è piaciuto?

“Salvo senza dubbio la crescita dei giovani, mentre vorrei aumentare la qualità che arriva dagli over. Questo non esclude che siamo in trattative con un paio di giovani che sono appetibili anche per squadre di serie B e che spero di annunciare a breve, ma sicuramente vogliamo prendere 3-4 over forti. Il numero preciso dipenderà anche da quali saranno le uscite”.

A proposito di giovani, la chiusura anticipata del campionato ha pregiudicato il vostro programma di crescita dei talenti?

“Io considero i nostri giovani un patrimonio aziendale. Puntiamo a confermare quasi tutti quelli che c’erano l’anno scorso, sia quelli di proprietà che quelli in prestito, come Errico, per il quale stiamo aspettando notizie dal Frosinone. È chiaro che se i ragazzi avessero avuto più partite a disposizione sarebbe stato meglio, ma sicuramente in questa stagione sono cresciuti. E sono convinto che, se riusciremo a mettere accanto a loro un pacchetto di calciatori di spessore, avremo creato le condizioni per incrementare in modo sostanziale le prestazioni. Poi sappiamo che il calcio non è matematica, però intanto…”.

Lei ha citato Errico ma non Volpe. Significa che per lui non aspettate conferme dal Frosinone?

“No, noi siamo in attesa di notizie per tutti. Però in attacco stiamo trattando anche altri giocatori e probabilmente nei prossimi giorni chiuderemo gli accordi”.

Mister Calabro è confermato?

“Sì, il mister ha un contratto con noi e intende rispettarlo. È una persona seria e un allenatore che mi piace”.

Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga dei calciatori, la situazione si è risolta?

“Stiamo pagando gli stipendi che eravamo obbligati a pagare fino a maggio, quelli sotto i 26mila euro lordi a stagione. Per gli altri c’è tempo fino a prima dell’iscrizione al campionato”.

Ci sono state delle tensioni in questi mesi da parte dei giocatori per questa vicenda?

“Coi giocatori non mi sono sentito in questo periodo, però anche loro sanno bene che la cassa integrazione non è un problema su cui la società ha un qualche potere. Noi, paradossalmente, non potevamo nemmeno anticipare i soldi, perché nel caso della Cig non è previsto che l’azienda lo faccia. La questione è legata solo ai tempi della pubblica amministrazione che si sono dilatati. Infatti so di presidenti di altre società che stanno ancora aspettando”.

15 luglio, 2020