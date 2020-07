Il Roxy nail store rappresenta l’Italia sul magazine inglese Scratch

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Il salone di Rosanna Settembri e Milena Mingozzi scelto per raccontare la ripresa del settore beauty e nails dopo la quarantena nel nostro Paese

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un’azienda artigiana viterbese scelta per rappresentare l’Italia del post lockdown. Una delle riviste più conosciute e apprezzate in campo internazionale nel campo della bellezza e del settore nails, Scratch magazine (Regno Unito), ha selezionato in ambito europeo alcune aziende rappresentative della riapertura dopo il lockdown imposto dal Covid-19.

Per l’Italia è stato scelto il Roxy nail store, con sede a Viterbo.

Hanno richiesto un’intervista online finalizzata alla conoscenza delle linee guida italiane previste per la riapertura e l’invio di foto. Quindi sul numero di luglio della rivista sarà presente una doppia pagina dedicata alle riaperture europee: Italia, Olanda, Germania, Austria e Svezia.

È un grandissimo onore rappresentare a livello internazionale l’Italia che si sta rialzando, laddove le piccole attività artigiane e commerciali hanno pagato il prezzo più alto causato della pandemia.

Va messa in evidenza la tenacia delle piccole entità e degli artigiani che si sentono responsabili non solo per la propria azienda, ma anche e soprattutto per i dipendenti che contano sullo stipendio per vivere.

Oltre al fermo dell’attività per quasi 3 mesi e quindi il mancato guadagno e le spese fisse sostenute, sono stati investiti capitali per l’adeguamento dei locali, per garantire le distanze obbligatorie, montati i pannelli in plexiglass su ogni postazione e nella reception, aumentati i materiali igienizzanti, già utilizzati da sempre, ma ora difficili da reperire. Inoltre, il centro si è dotato di una macchina all’ozono per garantire una sanificazione giornaliera per la sicurezza di dipendenti e clienti.

Lo sto vivendo come un segno positivo di ripresa, considerando che in molti paesi molte attività sono ancora sospese. Ad esempio nel Regno Unito parrucchieri, estetiste e pub ancora non hanno riaperto.

Non solo notizie negative, serrande chiuse, licenziamenti eccetera. Esaltiamo anche le piccole realtà che cercano di farcela ad ogni costo con i denti… e nel mio caso con le unghie.

Rosanna Settembri

2 luglio, 2020