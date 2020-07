Rudy Guede in semilibertà e con una casa nel centro storico della città

Viterbo - Sta finendo di scontare la pena a 16 anni per l’omicidio di Meredith Kercher

Viterbo – Rudy Guede in semilibertà e con una casa nel centro storico di Viterbo dove ha vissuto negli ultimi mesi.

Guede ha anche un profilo Facebook e un account instagram dove di tanto in tanto pubblica anche qualche foto che lo ritrae fuori dall’istituto penitenziario di Mammagialla dove sta finendo di scontare la pena a 16 anni per l’omicidio di Meredith Kercher, uccisa nell’appartamento di Perugia nel 2007.

L’anno scorso Rudy Guede aveva fatto richiesta d’essere affidato ai servizi sociali. Richiesta respinta dal tribunale che gli ha tuttavia concesso concesso la semilibertà, per consentirgli di collaborare con una cooperativa locale.

Il comportamento di Guede in carcere gli ha permesso di beneficiare del provvedimento. La collaborazione con la cooperativa era già in essere in base all’articolo 21 del regolamento carcerario, sul lavoro esterno.

Nell’ambito della cooperativa, Guede è stato impegnato in un progetto che prevedeva un tirocinio a conclusione del suo percorso di laurea specialistica in lettere all’università degli studi Roma Tre. Un lavoro che lo ha visto lavorare quattro pomeriggi a settimana per tre ore al giorno.

Scontata metà della pena, Guede ha avuto accesso a diversi permessi premio, passati prima a Viterbo presso la sede del Gavac di via Santa Rita, e successivamente nell’abitazione della famiglia della maestra Ivana che gli è sempre rimasta vicina durante gli anni del carcere. Nel 2016 chiese anche la revisione del processo, respinta dalla corte d’appello di Firenze.

Nel corso del tirocinio Guede si è occupato di ricerche bibliografiche e catalogazione dei libri della biblioteca della cooperativa.

22 luglio, 2020