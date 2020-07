“Sabato mattina continua la maratona per il recupero delle ex terme Inps”

Viterbo - L'annuncio di Franco Marinelli del comitato Lavoratori della struttura e Maria Immordino di Solidarietà cittadina

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il comitato Lavoratori ex terme Inps e l’associazione Solidarietà cittadina, con la collaborazione del già presidente dell’associazione Il Bullicame Giovanne Faperdue, sabato 4 luglio dalle 11 alle 12 continuano la maratona a favore dell’acqua termale e del termalismo che si potrebbe sviluppare, anche in pochi anni, a Viterbo, se solo ci fosse una reale volontà politica.

La città ha una risorsa enorme e, forse, l’unica per dare un futuro ai nostri giovani. Viterbo ha il potenziale per una grande espansione termale, a cominciare dal recupero dello stabilimento e del parco delle ex terme Inps.

Rispetto a queste apprezziamo molto che nella seduta del consiglio comunale del 30 giugno scorso sia stato fatto un piccolo passo avanti, approvando, così come riportato dai giornali, il progetto di Federterme, presentato a seguito di un apposito bando del comune. Ci auguriamo una rapida conclusione dell’iter, che poi dovrà passare alla regione Lazio, la quale, speriamo, si adoperi a completare la pratica in tempi più rapidi possibili.

Andiamo avanti: sabato 4 luglio alle 11 tutti in strada Bagni, all’ingresso delle ex terme Inps. Insieme ce la faremo. Termalismo, più turismo, più agricoltura uguale lavoro e benessere.

Franco Marinelli

Comitato Lavoratori ex-terme Inps

Maria Immordino

Associazione Solidarietà cittadina

2 luglio, 2020