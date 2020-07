Salgono i casi in Spagna, 1153 nuovi contagiati nelle ultime ventiquattro ore

Coronavirus - Si tratta del record più alto dal 2 maggio

Coronavirus – Il Covid-19 non molla la presa sulla Spagna. Anzi, la stringe ancora di più.

Nella penisola iberica i nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime ventiquattro ore sono 1153. Si tratta del record più alto dal 2 maggio, quando furono registrati 1178 nuovi casi.

La maggior parte dei nuovi contagi è stata registrata nelle comunità di Aragona, Catalogna e Madrid.

Tra i nuovi positivi anche tre calciatori. Uno di questi è un giocatore del Siviglia, prossimo avversario della Roma in Europa League. Il calciatore sarebbe asintomatico e si troverebbe ora in isolamento presso la propria abitazione.

Il Siviglia ha annullato gli allenamenti e sanificato il centro sportivo. Tutto il personale è stato sottoposto a due tamponi. Il primo ha avuto esito negativo, i risultati del secondo sono attesi per domani. Se anche questo dovesse essere negativo, la squadra potrà tornare ad allenarsi in vista del match contro la Roma previsto per il 6 agosto.

29 luglio, 2020