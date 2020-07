Viterbo - Comune - Per il completamento non si vede ancora la fine - In consiglio Quintarelli (Viterbo dei cittadini) chiede rassicurazioni all'assessora Allegrini (Lavori pubblici)

Viterbo – (g.f.) – Sallupara, il recupero delle ex scuderie può attendere.

L’intenzione dell’amministrazione comunale è di completare l’intervento presto e bene. Visto il tempo che sta passando, il presto è andato. Su spera per il bene.

Non è così semplice quanto sembra. Mario Quintarelli (Viterbo dei cittadini) ha chiesto aggiornamenti all’assessora Laura Allegrini (Lavori pubblici). Scontrandosi col solito muro. Quello dei soldi. Che non ci sono.

Il finanziamento, un milione di euro, è di Intesa San Paolo. Finora l’amministrazione ha anticipato risorse, ne manca una parte.

“Per il completamento – spiega Allegrini – dovremo ricorrere a un mutuo, dipenderà dalla capacità dell’ente di indebitarsi. Il prossimo mutuo che contrarremo è quello per la torre civica.

Ma prima ancora, dobbiamo reperire somme per la progettazione definitiva, in assenza della quale non possiamo ottenere i fondi necessari”.

Percorso lungo, fa notare Quintarelli. L’assessora Allegrini è più ottimista: “Il progetto è veloce come procedura, il mutuo pure, una volta compresa la capienza”.

Sarà un bene arrivare al completamento dell’intervento, per farne un centro culturale destinato ai giovani, come stabilito all’epoca. Altrimenti, lo stanziamento previsto potrebbe essere rimesso in discussione.

9 luglio, 2020