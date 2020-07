Salta la sagra degli gnocchi ma arriva “La festa degli gnocchi diffusa”

San Lorenzo nuovo - Dall’11 al 16 agosto ristoranti, pizzerie e bar del paese presenteranno il tradizionale piatto nel loro menù

Condividi la notizia:











San Lorenzo nuovo – Riceviamo e pubblichiamo – A causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, come consiglio della Proloco di San Lorenzo Nuovo siamo costretti a dover rimandare la 43esiama edizione della sagra degli gnocchi al prossimo anno. Il motivo, come è facile intuire, è che le norme anti-covid non avrebbero permesso lo svolgimento dell’evento nel migliore dei modi.

Tuttavia, da una felice intuizione del consiglio, è stato concepito un nuovo evento: “La festa degli gnocchi diffusa”.

L’idea nasce con l’intento di organizzare – per il periodo in cui ci sarebbe stata la sagra – una “festa” durante la quale poter gustare comunque gli gnocchi di San Lorenzo Nuovo.

Dall’11 al 16 agosto ristoranti, pizzerie e bar del paese presenteranno nel loro menù, gli gnocchi con diversi condimenti a ognuno secondo il proprio stile e le proprie specialità, portando anche qualcosa di nuovo nella tradizione. Il tutto sarà accompagnato da attrazioni varie e musica dal vivo.

Gli ospiti potranno scegliere, consultando la mappa su manifesti e locandine, la location ed il menù delle attività partecipanti all’iniziativa. Sulla pagina Facebook “Pro Loco San Lorenzo Nuovo” nei prossimi giorni sarà possibile consultare il menù e rimanere sempre aggiornati sugli eventi in programma.

Questo nel totale rispetto di tutte le norme anti-covid, mettendo al primo posto la salute delle persone e con l’auspicio di poter tornare tutti insieme in Piazza Europa il prossimo anno.

Cogliamo l’occasione per congratularci con il nostro vicepresidente Marcello Rossini per essere uno dei quattro eletti nel direttivo provinciale dell’Unpli.

Proloco San Lorenzo nuovo

Condividi la notizia:











28 luglio, 2020