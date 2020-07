Sanificazione delle spiagge libere, parte la campagna del comune

Civitavecchia - Dovrà avvenire in totale assenza di persone e per questo motivo sono state previste lavorazioni esclusivamente in orario notturno

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Parte la campagna di sanificazione degli accessi alle spiagge libere sul territorio comunale.

Un servizio che l’amministrazione comunale ha predisposto nel quadro più ampio delle iniziative di contenimento del Covid-19.

La società che sta gestendo i servizi previsti dal relativo bando, ha quindi annunciato il cronoprogramma degli interventi.

Le sanificazioni dovranno avvenire in totale assenza di persone e per questo motivo sono state previste lavorazioni esclusivamente in orario notturno, durante il quale le aree resteranno interdette.

Il calendario prevede, sempre alle 5, giovedì 9 luglio l’intervento di sanificazione una tantum ai bagni e ai tre accessi del Pirgo; venerdì 10 luglio sarà effettuata la sanificazione della scala di accesso alla spiaggia Piccolo Paradiso.

Inoltre dal 13 luglio sino al 28 settembre, ogni lunedì mattina dalle ore 4 alle ore 7 si terranno interventi, con interdizione agli accessi alle spiagge, presso la scala di accesso alla spiaggia Marangone, la scala di accesso alla spiaggia Piccolo Paradiso, la scala di accesso alla spiaggia di via Mascagni e alle tre scale e rampe di accesso alla spiaggia La Marina.

Comune di Civitavecchia

Condividi la notizia:











8 luglio, 2020