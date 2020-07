“Sanità, la regione Lazio fuori dal commissariamento”

Roma - Il presidente Zingaretti dà la notizia che definisce storica, dopo 12 anni

Roma – (g.f.) – “Sanità, la regione Lazio esce dal commissariamento”. Il presidente Nicola Zingaretti dà la notizia che definisce storica.

“Oggi alle 15,30 – spiega Zingaretti – si è concluso l’ultimo tavolo di verifica con il Mef, l’ultimo di una lunga serie partita dodici anni fa.

Da domani mattina non ci sarà più il commissario regionale alla sanità”.

Si chiude il periodo commissariale. “Ho informato gli ex presidenti e commissari Marrazzo e Polverini – continua Zingaretti – esserne usciti vuol dire per la regione, autonomia nella sanità, mentre cambia tutto per persone e lavoratori.

Basti pensare al blocco del turn over che aveva fermato le assunzioni nel settore”.

È stato un cammino lungo. “Dal 2014 è iniziata una straordinaria ripresa che ci ha portati ben oltre 160 punti che è il livello di appropriatezza che lo stato dà alle regioni sulla qualità delle cure”.

22 luglio, 2020