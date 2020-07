Santa Rosa, annullata la processione per il Coronavirus

Viterbo - Adesso c'è l'ufficialità - L'urna con il corpo della patrona nella sala Capitolare dal primo al 6 settembre

Condividi la notizia:











Viterbo – Il cuore di santa Rosa quest’anno resta al santuario. Le norme per il contenimento del Coronavirus non consentono lo svolgimento di appuntamenti tradizionali e coinvolgono anche le iniziative che ruotano attorno al 3 settembre.

Compresa la processione con il cuore. Non ci sarà, ma gli organizzatori del corteo e le suore Alcantarine hanno pensato a qualcosa di particolare.

“Quest’anno la festa di santa Rosa – fanno sapere dal monastero – sarà vissuta in un clima di preghiera e raccoglimento, la normativa anti-Covid in vigore non ci permette di portare il suo Cuore per le vie della città, attende i suoi devoti al santuario a lei dedicato”.

Dal primo al 6 settembre, l’urna che contiene il corpo della santa sarà collocata nella sala capitolare, per evitare gli assembramenti.

Poi, una mostra: “Tuscia terra di Santi, Beati e Servi di Dio”, dal 28 agosto al 13 settembre, 9.30 – 12.30 e 15.30 alle.19.30. Solo il 4 settembre orario continuato 9.30 – 19.30.

Dal primo al 6 settembre, le suore e il comitato hanno preparato quello che definiscono un piccolo pensiero che si può ritirare direttamente al santuario.

Ancora manca l’ufficialità, invece per il trasporto della macchina.

Condividi la notizia:











24 luglio, 2020