Sport - Il sindaco Arena saluta Diego Foresti - L'ex dg della Viterbese ricevuto a palazzo dei Priori - Presenti anche i consiglieri Marini e Achilli

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il sindaco Giovanni Maria Arena ha salutato l’ex direttore generale della Viterbese Diego Foresti, il cui incarico si concluso lo scorso 30 giugno. All’incontro, avvenuto nel pomeriggio di oggi, nella sala rossa di palazzo dei Priori, sono intervenuti anche Giulio Marini, consigliere comunale e da sempre tifoso e vicino alla squadra gialloblù, e il consigliere comunale delegato ai rapporti con le società e le associazioni sportive Matteo Achilli.

“Ringrazio Diego Foresti per il prezioso contributo che in questi anni è riuscito a dare alla Viterbese, sia a livello imprenditoriale nella sua veste di direttore generale della società sportiva, sia a livello personale e umano accanto ai giocatori, nelle vittorie e nelle sconfitte” ha sottolineato il consigliere delegato Achilli.

“Sempre presente nei momenti istituzionali e formali – ha aggiunto il consigliere Marini – ricordo la sottoscrizione della convenzione tra il c omune di Viterbo e la stessa società di calcio per la gestione dello stadio comunale, e l’intitolazione della sala stampa dello stadio Rocchi al giornalista e tifoso viterbese Andrea Arena, scomparso prematuramente”.

“Ringrazio Diego Foresti anche per il suo sincero messaggio di affetto nei confronti dei viterbesi durante la fase più dura dell’emergenza Covid-19 – ha affermato il sindaco Arena -. La preoccupazione di un bergamasco per Viterbo, la città che da qualche anno lo aveva ‘adottato’ per questioni lavorative. Anche per questo, ma non solo per questo, sarà sempre il benvenuto in questa città insieme alla sua famiglia”.

“Un grande onore essere stato ricevuto e salutato oggi in comune – ha detto Foresti -. Ho avuto un rapporto straordinario con il sindaco Giovanni Arena, con l’amico Giulio Marini, con il delegato allo Sport Matteo Achilli e con tutta la gente di Viterbo. Quest’incontro suggella la grande collaborazione e il buon lavoro fatto in questo periodo a Viterbo, in particolar modo per lo stadio comunale. In questi tre anni ho scoperto un territorio splendido, che conoscevo poco ma che non dimenticherò mai”.

“Il mio bagaglio umano è più ricco, ci sono intere famiglie di viterbesi con cui sono diventato amico, gente straordinaria – conclude -. Auguro il meglio a loro, a tutti i tifosi della Viterbese e alla società per il futuro”.

Prima dei saluti, il sindaco Arena e i consiglieri Achilli e Marini hanno augurato a Foresti di raggiungere e conquistare nuovi e ambiziosi successi sportivi, imprenditoriali e personali. Augurio condiviso anche dall’assessore allo sport Marco De Carolis. “Ho avuto modo di apprezzare l’operato di Diego Foresti in più occasioni. Lo ringrazio per il suo contributo dato al mondo sportivo, in particolar modo in ambito calcistico, per la squadra della nostra città”.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











21 luglio, 2020