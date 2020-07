Sasso contro un’auto in corsa, dentro c’era anche un bimbo di tre mesi

Bergamo - Paura per una famiglia che si era messa in viaggio

Condividi la notizia:











Bergamo – Sasso contro un’auto in corsa, nel mezzo c’era anche un bambino di tre mesi. È successo a Bergamo e sono stati momenti di paura per una famiglia lungo la statale della Valle Seriana.

“Domenica pomeriggio come tante – ha raccontato la figlia del piccolo – decidiamo di fare un giro in allegria con il nostro amato bimbo.

Siamo in auto che chiacchieriamo, ma qualche pezzo di m*** ha avuto la bella idea di lanciare un sasso grosso come un pompelmo dal cavalcavia uscendo della galleria Montenegrone.

Chiunque tu sia sappi che non è successo nulla per miracolo ma che in auto eravamo in tre, di cui uno un neonato di neanche tre mesi. Ci vuole tanta cattiveria e stupidità per fare una cosa del genere. Grazie a dio è stata evitata la strage”.

L’uomo alla guida non ha perso il controllo della vettura, colpita nel parabrezza dalla pietra.

Condividi la notizia:











20 luglio, 2020