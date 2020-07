Bassano Romano - La donna era stata già denunciata più volte, da ieri si trova nel carcere di Rebibbia

Bassano Romano – Scava e costruisce taverna abusiva poi viola i sigilli più volte, arrestata.

I carabinieri della stazione di Bassano Romano, hanno arrestato su esecuzione di misura cautelare in carcere una donna di origini rumene di 50 anni.

La donna, secondo quanto riferito dai militari, era già stata denunciata per avere scavato e costruito nelle adiacenze della sua abitazione una taverna abusiva, mettendo in pericolo la tenuta della strada circostante poiché è stata scavata sotto, avrebbe in seguito violato i sigilli del manufatto che era stato sequestrato dai carabinieri.

La violazione è avvenuta in più volte e la donna era stata sempre denunciata per violazione dei sigilli, fino a ieri che è stata arrestata e condotta nel carcere femminile Rebibbia di Roma.

14 luglio, 2020