Schiacciato da una pressa, muore operaio 24enne

San Daniele del Friuli - Per il giovane non c'è stato nulla da fare - Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

Condividi la notizia:











San Daniele del Friuli – E’ morto a 24 anni, schiacciato da una pressa all’interno di un salumificio a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, dove lavorava come operaio.

La tragedia è avvenuta questa mattina, intorno alle 8 e mezza: il giovane dipendente del prosciuttificio sarebbe morto all’istante. Nonostante il tempestivo intervento dei carabinieri e l’arrivo del mezzo di soccorso avanzato del 118 con il medico a bordo, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare il corpo del 24enne dal macchinario.

La pressa e l’area dell’incidente sono state sottoposte a sequestro da parte della procura della Repubblica di Udine, per individuare eventuali profili di responsabilità.

Secondo una ricostruzione degli investigatori, l’incidente è avvenuto mentre il giovane stava lavorando nel reparto in cui si mettono sottovuoto i prosciutti. Nelle prossime ore sarà affidata una perizia per capire se lo spostamento della pressa che ha travolto la vittima sia dovuto a un errore di valutazione oppure a un malfunzionamento del macchinario.

Condividi la notizia:











15 luglio, 2020