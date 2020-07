Soriano nel Cimino - Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri - L'uomo è in prognosi riservata

Condividi la notizia:











Soriano nel Cimino – Scontro auto-moto sulla superstrada, grave centauro.

Brutto incidente in mattinata sulla superstrada, all’altezza di Soriano nel Cimino. Per dinamiche ancora in corso di accertamento una moto e un’auto si sono scontrate. Il centauro, finito a terra, è rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

La prognosi è riservata.

Sembrerebbe, invece, illeso il conducente della macchina. Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

Condividi la notizia:











16 luglio, 2020