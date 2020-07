Viterbo - Incidente in via Garbini

Viterbo – Scontro auto motorino, un ferito.

Incidente stradale nel pomeriggio a Viterbo. Per cause da accertare, si รจ verificato uno scontro tra una macchina e un motorino su via Garbini all’altezza dell’Unieuro.

Ferito il conducente del motorino soccorso per le cure del caso.

Sul posto, gli agenti di polizia, i vigili urbani e la croce rossa.

22 luglio, 2020