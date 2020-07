Scontro tra due auto e una moto, due feriti

Viterbo - Polizia locale e 118

Viterbo – Scontro tra due auto e una moto.

Incidente, oggi, in tarda mattinata in strada del Garinei, nei pressi del Bagnaccio, a Viterbo.

Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili e una moto si sono scontrati, intorno alle 12,30.

Due le persone ferite, una delle quali soccorsa dal 118 e trasportata a Belcolle in codice giallo. L’altro avrebbe lesioni lievi.

È intervenuta un’ambulanza, per le cure del caso alle persone coinvolte nello scontro, e una pattuglia della polizia locale per i rilievi.

25 luglio, 2020