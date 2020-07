Scontro fra mezzi pesanti sulla Cassia, feriti i conducenti

Vetralla - Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale

Condividi la notizia:











Vetralla – Scontro tra mezzi pesanti a Vetralla.

Incidente nel pomeriggio sulla Cassia, all’altezza dell’Ortopedia Giuliani. Due furgoni, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati.

Feriti i conducenti, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

La Cassia è rimasta chiusa al traffico per rimuovere i mezzi e togliere i detriti dalla carreggiata, ma il traffico, nel frattempo è tornato alla normalità.

Condividi la notizia:











8 luglio, 2020