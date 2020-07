Scuola al via dal 14 settembre

Roma - Oggi la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina ha firmato l'ordinanza per l'avvio delle lezioni

Roma – Il ritorno sui banchi di scuola è ormai ufficiale.

Nella giornata di oggi la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 a partire dal 14 settembre. Dopo sette mesi, compresa però la pausa estiva, gli studenti potranno finalmente rivedersi anche se nel pieno rispetto di tutte le precauzioni sul distanziamento sociale.

La data del 14 settembre vale per tutte le le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione su tutto il territorio nazionale. Poi le regioni adotteranno tutte le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico, tenendo però conto della normativa attuale per la quale le scuole devono assicurare almeno 200 giorni di lezione.

Inoltre, dal primo settembre partiranno le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi allo scorso anno scolastico.

