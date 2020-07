Roma - La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina: "Chieste al Mef 80mila assunzioni per il 2020/2021"

Roma – “Scuola, test sierologici per tutto il personale”.

Non si arresta il dibattito sul capitolo ‘scuola’. A settembre il personale scolastico potrebbe essere sottoposto a test sierologici. L’annuncio è stato fatto dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina alla VII commissione in Senato .

“Accolgo con favore – ha specificato Azzolina – la possibilità di svolgere test sierologici su tutto il personale scolastico, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Una misura da me caldeggiata che garantirebbe maggior sicurezza sul rientro a settembre e sulla quale sta lavorando il Ministero della salute, per definire modalità e tempistiche”.

Il ministro ha poi aggiunto di aver chiesto al Mef “80mila assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l’anno scolastico 2020/2021”.

“A conclusione delle procedure concorsuali avviate dal Ministero – ha detto la ministra – avremo garantito l’immissione in ruolo di 78 mila docenti. E’ un grande risultato, che ci consentirà di dare stabilità ad un gran numero di docenti e di garantire la continuità didattica dell’insegnamento per i nostri studenti”.

Soddisfazione inoltre, da parte della ministra, per la nomina di Domenico Arcuri a commissario per la scuola. “Si tratta – ha spiegato la ministra – di una nomina scritta e fortemente voluta dal mio ministero che permetterà di velocizzare, ad esempio, l’iter per l’acquisto e la distribuzione degli arredi scolastici, come i banchi singoli di nuova generazione”.

8 luglio, 2020