Scuole di Vitorchiano, lavori in dirittura d’arrivo

Comune - Lo fanno sapere il sindaco Grassotti e l'assessore ai Lavori pubblici Cruciani: "Le nostre strutture sempre più belle ed ecosostenibili"

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Sono entrati nelle fasi finali i lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico di via Manzoni a Vitorchiano. In questi giorni di fine luglio, dopo aver terminato la posa del cappotto termico, sono in corso le ultime attività di tinteggiatura e il completamento delle finiture sui bordi delle finestre, i cui infissi sono stati anch’essi recentemente sostituiti.

“L’obiettivo – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – è rendere, passo dopo passo, le scuole di Vitorchiano sempre più belle, confortevoli, fruibili, sicure e rispettose dell’ambiente. Azioni, queste ultime, che fanno seguito al primo step dei lavori di efficientamento energetico dell’immobile scolastico con cui si è già proceduto al completo rifacimento delle guaine per l’impermeabilizzazione delle coperture, contestualmente alla posa di materiali termoisolanti, all’installazione di lampade led a bassissimo consumo e di un impianto fotovoltaico”.

“Attività complementari – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – a quelle recentemente eseguite anche nell’area esterna con la posa del materiale antishock e antiscivolo, che ha preso finalmente il posto della vecchia ghiaia, mantenendo un preciso impegno preso con la scuola e le famiglie”.

“Lavori in corso anche alla scuola dell’infanzia – prosegue Cruciani – dove, dopo l’approvazione della variante progettuale, gli stessi potranno finalmente entrare nelle ultime fasi. Interventi che hanno già riguardato sia gli interni che le aree esterne (parcheggi inclusi); lavori che i piccoli utenti, le loro famiglie e il corpo docente hanno già potuto vivere e apprezzare e che presto verranno integrati e completati con le ultime attività, in particolare sugli esterni, per poter fruire in pieno anche del nuovo parco giochi realizzato nei mesi scorsi”.

“Inoltre proprio in questi giorni – prosegue Grassotti – si stanno svolgendo ulteriori sopralluoghi presso gli immobili scolastici per definire al meglio i prossimi necessari interventi urgenti per garantire il rispetto di quanto stabilito a livello governativo per il contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti educativi, così da poter affrontare al meglio il prossimo anno scolastico 2020-21”.

Va ricordato, infatti che per eseguire tali attività il comune di Vitorchiano è risultato beneficiario di specifici fondi per la scuola e gli ambienti di apprendimento, risorse utili per adeguare e migliorare gli ambienti scolastici del territorio. “Ulteriori segnali di attenzione da parte dell’amministrazione comunale – conclude il primo cittadino – nei confronti dei ragazzi e della scuola nonché verso tutte le tematiche fondamentali come quelle relative al risparmio energetico e la tutela dell’ambiente”.

27 luglio, 2020