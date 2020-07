Montefiascone - Il capogruppo di maggioranza Sandro Leonardi replica al coordinatore locale della Lega dopo che quest’ultimo ha, al momento, chiuso le porte ad una possibile alleanza con l’attuale amministrazione per le elezioni comunali

Montefiascone – “Se non vuole l’accordo, Bracoloni trovasse 16 persone e facesse una lista… ”. Il capogruppo di maggioranza Sandro Leonardi replica al coordinatore locale della Lega Augusto Bracoloni dopo che quest’ultimo ha, al momento, chiuso le porte ad un possibile accordo con l’attuale amministrazione in vista delle elezioni comunali di primavera 2021.

Leonardi però lascia aperta una porta, auspicando una lista civica di centro destra proprio con Augusto Bracoloni.

“Al contrario di quello che afferma Bracoloni – spiega Sandro Leonardi -, non svolgo alcun ruolo di regista. La nostra è una lista civica, non partitica. L’obiettivo è quello di formare una squadra su un programma condiviso”.

Lo stesso Bracoloni, insieme al compagno di partito Angelo Merlo, erano stati eletti nella lista Il Melograno, ma nella primavera 2018 uscirono dalla maggioranza per passare in opposizione.

“Se come afferma Bracoloni – continua Leonardi – ‘la mia presenza limita fortemente la possibilità di qualsiasi accordo’, credo si debba organizzare da subito e trovare sedici persone con il simbolo della Lega, uno sicuramente verrà eletto. Se il coordinamento provinciale condivide la sua tesi, difficilmente la Lega avrà un futuro sul nostro colle… A Bracoloni non entra in testa che da sempre a Montefiascone alle elezioni amministrative si sono presentate liste civiche, solo i 5 stelle hanno provato a presentare una lista con il simbolo del partito, i risultati sono stati chiari: hanno eletto un solo consigliere di opposizione”.

Il capogruppo Leonardi non condivide la scelta di Bracoloni di firmare accessi e votare gli atti con gli altri membri dell’opposizione, appartenenti al partito Democratico e al Movimento 5 stelle.

“Il coordinatore locale della Lega – aggiunge il capogruppo di maggioranza – è ispirato più da screzi personali nei confronti di qualcuno che non da un programma politico condiviso. Non condivido poi la sua scelta di firmare accessi e votare gli atti con i consiglieri del Pd e dei 5 stelle, appartenendo ad una coalizione di centro destra, sicuramente non gli fa onore ma queste sono mie considerazioni personali”.

Sandro Leonardi lascia comunque una porta aperta alla Lega, in vista delle prossime elezioni.

“Termino – conclude Leonardi – auspicando che alle prossime amministrative, quando andremo a scrivere il programma per le prossime elezioni, la Lega sia al tavolo delle trattative, sarò il garante di quell’accordo”.

22 luglio, 2020