Sebastiano Stamegna completa il roster della Maury’s Com Cavi Tuscania

Sport - Volley - Proviene dalla serie B della Sir Safety Perugia

Condividi la notizia:











Tuscania – Sarà il giovane Sebastiano Stamegna, opposto di 192 cm di altezza proveniente dalla serie B della Sir Safety Perugia, il vice Boswinkel nella Maury’s Com Cavi Tuscania versione 2020/2021.

Non ha ancora compiuto diciannove anni, essendo nato a Gaeta (Lt) il 2 novembre 2001 ed è quindi conterraneo di Antonio De Paola.

Due anni fa è risultato miglior giocatore al memorial Mecucci e l’anno scorso è stato protagonista con Perugia in Junior League.

Un rinforzo importante anche in chiave Under 20 (o Under 21 secondo le decisioni della Lega) per il Tuscania Volley.

Tuscania Volley

Condividi la notizia:











23 luglio, 2020