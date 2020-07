Sedotto e raggirato, la badante gli porta via mezzo milione di euro

Torino - I soldi spesi per interventi di chirurgia estetica, auto di lusso e abiti firmati

Torino – Finge di innamorarsi di lui, lo sposa e gli porta via mezzo milione di euro, nei guai una badante 48enne di Torino.

La donna approfittando del deficit cognitivo del 64enne di cui avrebbe dovuto prendersi cura, gli avrebbe in realtà svuotato il conto in banca: a smascherare l’inganno d’amore i carabinieri del capoluogo piemontese, che l’hanno fermata per circonvenzione di incapace continuata e aggravata e sottoposta al divieto di dimora nel comune di Torino, di avvicinamento e di comunicazione con l’anziano .

Dal 2017 ad oggi, la badante si sarebbe fatta dare circa 500mila euro: più della metà sarebbero serviti per l’acquisto di una casa, il resto per abiti firmati, auto di lusso e interventi di chirurgia estetica. La bella vita a scapito del 64enne, totalmente ignaro di quanto stesse succedendo.

A segnalare gli insoliti flussi di denaro è stata la banca. Secondo quanto accertato dai carabinieri negli ultimi anni l’uomo avrebbe prelevato circa 132 mila euro dai suoi conti corrente, convinto di pagare le cure mediche per la madre malata della moglie.

Fermata nelle ore scorse, alla 48enne sono stati sequestrati i conti bancari e la casa in cui vive con i figli a nord di Torino. L’uomo, che non ha parenti stretti, è stato affidato ai servizi sociali.

8 luglio, 2020